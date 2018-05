Tips Pilih Baju dan Tampilan Make Up Lebaran Ala Dewi Sandra

Bisnis.com, JAKARTA-Saat lebaran Anda pasti ingin terlihat rapi, cantik dan juga segar. Dan sudah menjadi hal yang lumrah di Indonesia ketika hari raya untuk mengenakan baju baru.

Dewi Sandra, memberikan sedikit tips jitunya dalam pemilihan pakaian yang dapat Anda aplikasikan saat merayakan Hari Raya Idul Fitri.

Dewi menyarakan Anda bisa memilih pakaian yang simple tanpa cutting tangan lebar dengan pemiliha bahannya dari katun atau lainnya yang penting mampu menyerap keringat.

"Pakaian yang sesimple mungkin, jangan memakai baju yang tidak nyaman di badan Anda, atau bahannya yang gampang bikin keringat, kalau bisa tangannya jangan yang kelewer-kelewer juga [lebar] karena yang namanya kena santan, opor itu 99,9% bisa saja terjadi, bahan kalai bisa cotton atau kantun ya," ungkap Dewi Sandra kepada Bisnis, saat ditemui pada acara Hijabfest 2018, di The Hall Senayan City, Jakarta, Kamis (31/5/2018).

Dia menambahkan, Anda tinggal bermain dalam pemilihan warna pakaian saja, Anda bisa memilih mengenakan pakaian dengan warna-warna bernuasan pastel seperti putih, hijau pastel, merah muda, biru laut dan sebagainya.

Bagi Dewi, "Least Make Up is Always The Best Make Up" baik untuk sehari-hari maupun pada saat merayakan lebaran.

"Sepolos mungkin [tampilan wajah kita] untuk aku itu lebih cantik aja gitu, tapi jangan lupa senyumnya hehe," tukasnya.