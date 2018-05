Persija Tetapkan Stadion PTIK Jadi Stadion Kandang Alternatif

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Persija Jakarta, Gede Widiade, mengatakan pihaknya menetapkan Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di komplek Kepolisian RI tersebut sebagai stadion alternatif untuk menggelar partai kandang putaran pertama Liga 1 musim ini.

"Apabila tidak digunakan Bhayangkara FC, kami bisa pakai untuk laga kandang," kata Gede, Rabu, 30 Mei 2018. Ihwal penetapan itu, pengusaha asal Jawa Timur ini mengaku telah mendapatkan konfirmasi ke Wakil Kepala Polri, Komisaris Jenderal Syafruddin.

Mengingat kapastitas stadion hanya 2500 penonton, sebagai antisipasi pihaknya akan menyediakan layar lebar di berbagai wilayah untuk memfasilitasi pendukung setia Persija, The Jakmania. Adapun yang diperbolehkan masuk, akan dibatasi maksimal 20 orang per koordinator wilayah The Jakmania.

Penetapan Stadion yang kini menjadi kandang Bhayangkara FC itu menyusul klub berjuluk Macan Kemayoran kesulitan mencari stadion sebagai kandang. Ini setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno dipersiapkan untuk menggelar ajang Asian Games 2018.

Begitu pula untuk stadion di pinggiran Jakarta seperti Stadion Pakansari (Bogor), Stadion Patriot Candrabhaga (Bekasi), dan juga Stadion Wibawa Mukti (Cikarang), tengah direnovasi untuk menggelar ajang olah raga se Asia tersebut.

Saat ini Persija untuk sementara akan menggunakan Stadion Sultan Agung, Bantul, untuk menjamu Persebaya Surabaya, 3 Juni mendatang. Namun, sayangnya untuk partai Gojek Liga 1 2018 lainnya mereka harus bergantian mengingat stadion itu juga digunakan tim lain yakni PS TIRA dan PSIS Semarang. "Stadion PTIK dipertimbangkan menjadi kandang sementara," kata dia.